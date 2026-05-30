Supplenze docenti 2026 27 come conviene organizzare le 150 preferenze?

Nel question time del 25 maggio 2026, su OrizzonteScuola TV, sono state discusse le supplenze per il 202627. Sono state poste numerose domande sulla scelta delle 150 preferenze, che i docenti possono indicare nella domanda di incarico. La discussione si è concentrata sulla modalità di organizzazione delle preferenze e sulle strategie più efficaci per compilare la domanda. La docente ed esperta ha fornito chiarimenti sulle procedure e sui criteri di assegnazione delle supplenze.

Nel question time del 25 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, sono state tante le domande relative alla procedura delle supplenze. La domanda per le max 150 preferenze potrà essere presentata tra il 16 e il 29 luglio ore 14.00. Sonia Cannas ha fornito un consiglio sul quale consigliamo di riflettere “Bisogna inserire soltanto ciò che si è realmente disposti ad accettare” “Conviene partire dalle scuole o dai comuni maggiormente desiderati e poi eventualmente aggiungere preferenze più ampie come distretti o intera provincia solo se si è davvero disponibili a lavorare ovunque. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Supplenze docenti 2026/27: domanda dal 16 luglio. Ecco la CIRCOLARE con le istruzioni per 150 preferenze, continuità sostegno, prima fascia GPS sostegno e mini call veloceA partire dal 16 luglio si potrà presentare la domanda per le supplenze dei docenti relative all'anno scolastico 2026/27.

Supplenze docenti 2026, qual è la sanzione se non presento domanda per le max 150 preferenze?Durante il question time del 4 maggio 2026 trasmesso su OrizzonteScuola TV, è stato discusso il tema delle supplenze docenti per il 2026.

Temi più discussi: Supplenze docenti 2026/27: la guida su GPS, GAE e Graduatorie d’Istituto; Supplenze docenti 2026/27: il vademecum UIL Scuola su 150 preferenze, ripescaggi, sanzioni e diritti; Supplenze docenti 2026/2027, alcune novità della circolare del MIM – VIDEO; Mobilità docenti 2026/27, pubblicati gli esiti: oltre 46 mila posti ancora vacanti e disponibili.

Con la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026, il Ministero ha fornito le istruzioni operative per il conferimento delle supplenze del personale scolastico per l’anno scolastico 2026/27. Per il personale ATA non cambiano le disposizioni sul completamento o… x.com

Supplenze e immissioni in ruolo 26/27, finita fase elenchi regionali. Cosa viene dopo? Il Punto di Chiara CozzettoCon la chiusura delle domande per gli elenchi regionali, avvenuta il 25 maggio, il calendario delle operazioni per il reclutamento del personale docente entra nella fase successiva. Tra giugno e lugli ... orizzontescuola.it

Supplenze docenti anno scolastico 2026-27, domande dal 16 luglio: requisiti e cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Supplenze docenti anno scolastico 2026-27, domande dal 16 luglio: requisiti e cosa sapere ... tg24.sky.it