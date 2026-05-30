A Roma, in piazza Mancini, è stato inaugurato SuperJump, il più grande parco gonfiabile d’Italia. La struttura si estende su 2.000 metri quadrati e include numerose attrazioni, come percorsi a ostacoli, scivoli alti e un bar a tema circo. La durata dell’apertura è prevista fino a gennaio 2027. L’evento ha visto la presenza di operatori e visitatori, che hanno potuto accedere alle varie aree del parco.

Duemila metri quadrati di strutture gonfiabili, percorsi a ostacoli, scivoli vertiginosi e un bar a tema circo. A Roma non si gioca più in piccolo: dal 15 maggio 2026, e fino al 10 gennaio 2027, la Capitale ha accolto SuperJump Circus Edition, il più grande bouncy world mai realizzato in Italia, installato in via Martino Longhi 3, a pochi passi dal Foro Italico. È un progetto firmato Lux Entertainment che non si limita a portare in città qualche gonfiabile colorato, ma ambisce a ridefinire il concetto stesso di svago urbano — per i bambini, certo, ma anche per gli adulti che forse hanno solo bisogno di un buon pretesto per tornare a saltare. Un fenomeno globale che rimbalza nelle città europee. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - SuperJump Roma 2026: il più grande parco gonfiabile d’Italia apre a Piazza Mancini fino a gennaio 2027

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