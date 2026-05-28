Sabato si è tenuta l’inaugurazione del parco giochi gonfiabile in mare più grande d’Italia, situato a Punta Marina. Il percorso galleggiante, caratterizzato da colori giallo, verde e blu, si estende sul mare e include piramidi, un tappeto elastico, altalene, scivoli, trappole e ostacoli. La struttura è stata aperta al pubblico e si trova in una zona balneare frequentata. L’installazione è visibile dalla spiaggia e si sviluppa su un’ampia superficie marina.

Ravenna, 28 maggio 2026 – Un percorso galleggiante giallo, verde e blu sul mare con piramidi, tappeto elastico, altalene, scivoli trappole e ostacoli. In cui arrampicarsi e giocare, sempre pronti a finire in acqua e schizzare gli ’avversari’. Non solo per bambini, ma per tutti: giovani, famiglie e adulti. Si tratta dell’Adriatic Jump, il più grande parco acquatico gonfiabile in mare di tutta Italia. Quattromila metri quadrati di attrazioni a cento metri dalla riva di fronte ai bagni Bolognino e Nautilus di Punta Marina. Il nuovo parco apre al pubblico domani e rimarrà attivo per tutta la stagione, compatibilmente con lo stato del mare e gli orari di presidio della spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il parco giochi gonfiabile in mare più grande d’Italia si trova a Punta Marina: sabato l’inaugurazione

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