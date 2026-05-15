A partire dal 15 maggio, Piazza Mancini a Roma ospiterà SuperJump Circus Edition, un evento promosso da Lux Entertainment. Si tratta di un grande spazio dedicato al gioco e all’intrattenimento, che si trasforma in un parco del divertimento per tutte le età. La manifestazione è stata annunciata come il più grande bouncy world d’Italia. L’area sarà allestita con strutture e attrazioni pensate per offrire esperienze immersive e ludiche a visitatori di diverse fasce di età.

Dal 15 maggio Piazza Mancini si trasformerà in un enorme parco del divertimento con l’arrivo di SuperJump Circus Edition, il nuovo format firmato Lux Entertainment dedicato al gioco, all’intrattenimento e alle esperienze immersive per tutte le età. L’evento porterà nel cuore della Capitale oltre 2.000 metri quadrati di attrazioni ispirate al mondo del circo, tra colori, gonfiabili giganti, percorsi ad ostacoli, scivoli, tunnel e aree pensate per bambini, ragazzi e famiglie. Un vero e proprio “bouncy world” che promette di diventare una delle principali attrazioni dell’estate romana. Il parco sarà suddiviso in tre aree tematiche. L’Area Kids sarà dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni, con giochi morbidi e percorsi sicuri progettati su misura per i più piccoli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - A Roma arriva SuperJump Circus Edition: il più grande bouncy world d’Italia

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