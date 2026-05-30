Nessun 6 è stato centrato nell'estrazione del Superenalotto del 30 maggio 2026. Un biglietto vincente con il 5+1 è stato acquistato a Terracina, provincia di Latina, e si aggiudica 640 mila euro. Il prossimo jackpot è di 173 milioni di euro.

ROMA – Nessun 6 nell’estrazione del Superenalotto di stasera, 30 maggio 2026, ma è uscito un vincitore con il 5+1 in una tabaccheria di Terracina, in provincia di Latina che porta a casa 640.334,99 euro. Questi i numeri estratti: 8, 13, 21, 39, 63, 71; Numero Jolly 72; SuperStar 56. In otto, invece, hanno festeggiato con il montepremi a disposizione dei 5 punti vincendo rispettivamente 25.859,69 euro. Il prossimo jackpot sale a 173 milioni e 200mila euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Superenalotto: nessun 6, ma centrato un 5+1 che vince 640mila euro. Prossimo jackpot 173milioni

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SuperEnalotto - Drawing and Results 19 May 2026

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