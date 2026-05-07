Nessun giocatore ha centrato il 6 o il 5+1 nell'ultimo concorso del Superenalotto. Di conseguenza, il jackpot stimato per il prossimo appuntamento è di circa 161 milioni e 400 mila euro. Le vincite più alte sono state distribuite tra le combinazioni di numeri meno fortunate, lasciando invariato l’importo in palio. Il prossimo concorso si terrà nella consueta data settimanale, con le estrazioni che si svolgono come di consueto.

ROMA – Nessun ‘sei’ né ‘5+1’ al concorso Superenalotto – Superstar numero 73 di oggi. Due punti ‘5’ hanno ottenuto una quota unitaria pari a 97.033,26 euro. La combinazione vincente è: 1, 34, 48, 66, 69, 73 numero Jolly 75 e numero SuperStar 58. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘6’ è di 161,4 mln di euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Superenalotto: nessun 6, né 5+1. Prossimo jackpot 161 milioni e 400mila euro

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 05/01/2026

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