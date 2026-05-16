Superbike oggi in tv GP Cechia 2026 | orari Superpole e gara-1 streaming differita TV8

Oggi la Superbike trasmette in diretta il Gran Premio di Cechia 2026 a Most, sesto appuntamento del campionato mondiale. Dopo le prove libere di ieri, si svolgono la Superpole e gara-1, con orari disponibili per la diretta televisiva e lo streaming. La gara si può seguire anche in differita su TV8. La competizione si svolge nel circuito di Most, con diverse sessioni in programma durante la giornata.

Dopo un venerdì dedicato esclusivamente alle prove libere, quest’oggi comincia ad entrare nel vivo il weekend di Most con la Superpole e gara-1 del Gran Premio di Cechia 2026, valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Riflettori puntati ancora una volta su Nicolò Bulega, autore fino a questo momento di un ruolino di marcia semplicemente perfetto con 4 pole su 4 e 12 successi di fila da inizio anno. LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DI SUPERBIKE ALLE 11.10 E 14.00 Il pilota emiliano del team ufficiale Ducati cavalca una striscia di 16 vittorie consecutive (record assoluto per la categoria) e sta dominando il campionato, avendo toccato un vantaggio di 82 punti sul compagno di squadra e unico avversario credibile Iker Lecuona. 🔗 Leggi su Oasport.it

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