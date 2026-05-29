Iker Lecuona ha segnato il miglior tempo nelle FP2 di Aragon, chiudendo davanti a tutti. Nicolò Bulega si è piazzato terzo. La sessione di venerdì del Gran Premio di Aragon 2026 si è conclusa con questi risultati, nel sesto appuntamento del Campionato Superbike.

Si è concluso l’importante venerdì del Gran Premio di Aragon 2026, sesto appuntamento del Mondiale Superbike. Sulla pista spagnola, il più veloce è stato il padrone di casa Iker Lecuona. Il centauro iberico della Ducati Ufficiale, secondo in scia a Bulega nelle FP1, è riuscito a chiudere in testa la seconda sessione di prove libere, firmando il crono di 1:49.578. Un segnale forte da Lecuona che non si è fermato neanche negli ultimi minuti, spingendo troppo e scivolando senza conseguenze in curva 8. Dietro di lui, a soli 10 millesimi, la Ducati di Sam Lowes, sempre molto competitivo. Completa la top 3 un Nicolò Bulega non perfetto. L’italiano chiude comunque ad 81 millesimi dal compagno di squadra e potrà domani rifarsi in una giornata fondamentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Iker Lecuona è il più veloce nelle FP2 di Aragon. Terzo Nicolò Bulega

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