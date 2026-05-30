Il prefetto ha richiesto chiarimenti sulla gestione dell’acustica e dei concerti durante il Summer Festival, in risposta alle diffide inviate dai residenti di piazza Ariostea. La disputa coinvolge il comitato dei residenti, rappresentato da un avvocato, e l’amministrazione comunale. La questione riguarda principalmente i livelli di rumore e le modalità di organizzazione degli eventi musicali nel quartiere. La discussione si protrae da tempo, senza ancora una soluzione definitiva.

Ormai abbiamo perso il conto delle puntate. Ci riferiamo alla querelle che vede contrapposti il comitato dei residenti della zona di piazza Ariostea (rappresentati dall’avvocato Francesco Vinci) e il Comune. Al centro della contesa, i concerti del Ferrara Summer Festival peraltro rinfocolata dalle ulteriori polemiche sull’ospitata di Marylin Manson. La novità, questa volta, è che anche la prefettura scende in campo per chiedere "informazioni in merito alle diffide presentata per gli eventi del Ferrara summer Festival". È una lettera firmata dal prefetto Massimo Marchesiello, in cui chiede un chiarimento al Comune punto su punto. Una memoria che, da quanto trapela dalla direzione generale di palazzo Municipale sarebbe già in via . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Summer Festival, il braccio di ferro. Diffide, si muove anche il prefetto: "Chiarezza su acustica e concerti"

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Il Ferrara Summer Festival (regolamento permettendo) sta facendo le cose in grande

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