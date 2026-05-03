A Ferrara, un nuovo collettivo chiamato ‘No Baldunara’ si oppone alle manifestazioni musicali nel centro storico, denunciando un uso eccessivo di spazi pubblici. L’associazione Umanità ha promosso questa iniziativa, evidenziando la necessità di limitare gli eventi che, secondo alcuni, disturbano la quiete urbana. La questione si inserisce in un confronto più ampio tra cittadini e organizzatori di concerti per regolamentare gli appuntamenti nel cuore della città.

Ferrara, 3 maggio 2026 – L’iniziativa lanciata dall’associazione Umanità contro “l’abuso del centro storico da parte del Comune per l’organizzazione di eventi invasivi e rumorosi che ne limitano l’accesso, recano disturbo e mettono in pericolo il fragile patrimonio urbanistico della città”, passa ora a una seconda fase. Si è costituito il collettivo ‘No baldunara!”. Dopo la richiesta di verifica dell’Unesco con una lettera sottoscritta da più di duemila residenti, si è costituito il collettivo ‘No baldunara!’, costituito da otto tra associazioni e comitati, ovvero Umanità quale coordinatrice, Italia Nostra, Save the Park, Comitato Darsena, Amici della Biblioteca Ariostea, Forum Ferrara partecipata, Comitato Piazza Ariostea, associazione Abitare il Mondo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerti, è braccio di ferro: nasce il collettivo ‘No Baldunara’. “Basta abusare del centro storico”

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