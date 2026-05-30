La difesa di Sempio ha criticato i pubblici ministeri di Pavia riguardo alla consulenza psichiatrica, definendola un segno di debolezza. Durante un’udienza a Garlasco, un avvocato ha affermato che si è sviluppata la consapevolezza che l’analisi personologica non avrebbe avuto accesso al processo, nemmeno come testimonianza in aula. La discussione riguarda la possibilità di utilizzare questa consulenza nel procedimento giudiziario.

Garlasco (Pavia), 30 maggio 2026 – “Credo sia insorta la consapevolezza che l’analisi personologica non avrebbe avuto accesso al processo, nemmanco sotto forma di deposizione in aula”. L’avvocato Liborio Cataliotti, che con la collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, interpreta così - “un segno di debolezza”, l’ha bollata in tv – la mossa della Procura di Pavia di nominare lo psichiatra Roberto Catanesi per un’ulteriore consulenza, dopo l’avviso di chiusura indagini. Un ‘rilancio’ dell’accusa, per mettere sul piatto un più pesante parere psichiatrico nel caso in cui la... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sulla consulenza psichiatrica di Sempio è battaglia, la difesa critica i pm di Pavia: “Da parte loro è un segno di debolezza”

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GARLASCO EDIZIONE STRAORDINARIA. Consulenza psichiatrica su Andrea Sempio

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Garlasco, la procura di Pavia dispone consulenza psichiatrica per Sempio. La difesa: «Siamo stupiti»La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per l’indagato nell’ambito del caso di omicidio di Chiara Poggi.

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Credo che sia una prova di forza della Procura di Pavia: Sempio è compatibile con il profilo che c'è sulla vittima Carmelo Abbate a #Quartogrado commenta la notizia della consulenza psichiatrica x.com

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