La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per l’indagato nell’ambito del caso di omicidio di Chiara Poggi. La difesa ha dichiarato di essere sorpresa dalla decisione.

Delitto Garlasco, un nuovo caso. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. Le condizioni patologiche Il compito è stato affidato a Roberto Catanesi, medico psichiatra, il quale dovrà accertare «l'eventuale sussistenza» per il 37enne «di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione». E ancora «la presenza di eventuali disturbi o alterazioni di significativa rilevanza, tali da incidere sul giudizio di imputabilità, nonché il grado di correlazione con i latti contestati; l'eventuale configurabilità di una condizione di pericolosità sociale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, la procura di Pavia dispone consulenza psichiatrica per Sempio. La difesa: «Siamo stupiti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Delitto di Garlasco, la procura di Pavia dispone una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Garlasco, la Procura di Pavia dispone una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio

Caso Garlasco, Procura di Pavia dispone consulenza psichiatrica per SempioLa Procura di Pavia ha deciso di affidare a un medico specialista una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di...

Temi più discussi: Garlasco, la Procura di Milano apre un fascicolo conoscitivo dopo la querela di Stefania Cappa; Caso Garlasco, difesa Sempio: i soliloqui delle intercettazioni non sono confessioni; Garlasco, la Procura di Milano aspetta l’interrogatorio di Sempio: la difesa prepara la controffensiva sui 21 indizi; Garlasco, falsa fonte della Procura di Pavia diffondeva bufale pro Alberto Stasi: denunciato.

Garlasco,la Procura dispone una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio. Il compito è stato affidato a Roberto Catanesi,medico psichiatra. Si dovrà accertare l'eventuale sussistenza per il 37enne di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di x.com

Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiesto anche la lista acquisti Amazon di Andrea Sempio reddit

Garlasco, la Procura di Pavia dispone una consulenza psichiatrica per Andrea SempioI pm hanno nominato il professor Roberto Catanesi, che dovrà verificare la presenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere per il 37enne accusato dell’omic ... quotidiano.net

Garlasco, disposta consulenza psichiatrica su Andrea Sempio per valutare capacità di intendere e volereDisposta una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone del giallo di Garlasco. Cosa dovrà appurare l'esperto ... virgilio.it