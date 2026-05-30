La 74ª Fiera del Vino si svolge a Polpenazze del Garda, con eventi previsti fino al 2 giugno. La manifestazione dura cinque giorni e mette in mostra le produzioni vinicole della regione. Sono presenti produttori locali che presentano le loro bottiglie, con degustazioni e incontri dedicati alle eccellenze dell’enologia gardesana. La fiera si svolge in un’area all’aperto, con stand e spazi dedicati alle varie cantine.

Polpenazze del Garda torna a essere il punto di riferimento dell’enologia gardesana con la 74ª edizione della Fiera del Vino, in programma fino al 2 giugno. Una manifestazione storica che da oltre sette decenni celebra la cultura vitivinicola del territorio e che quest’anno si presenta con un programma ancora più ricco, capace di coniugare degustazioni, approfondimenti, gastronomia e intrattenimento. L’evento, organizzato da Arte del Vino e Tipico Eventi in collaborazione con il Comune di Polpenazze del Garda e con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e di Regione Lombardia, rappresenta uno degli appuntamenti simbolo della stagione sul Lago di Garda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sul Garda la 74ª Fiera del Vino: cinque giorni dedicati alle eccellenze della regione

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