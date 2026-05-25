Le Strade del Gusto e dell’Inclusione | quattro giorni dedicati alle eccellenze locali

Da quattro giorni si svolge a Gaeta “Le Strade del Gusto e dell’Inclusione”, evento promosso dal Comune in collaborazione con la Regione Lazio, ARSIAL e ASP – Istituti Riuniti del Lazio. La manifestazione coincide con la festa patronale dedicata ai Santi Erasmo e Marciano. L’iniziativa mette in mostra prodotti locali e promuove l’inclusione attraverso attività culturali e gastronomiche.

In concomitanza con la festa patronale dedicata ai Santi Erasmo e Marciano, arriva a Gaeta “Le Strade del Gusto e dell’Inclusione” la manifestazione organizzata dal Comune e promossa dalla Regione Lazio, ARSIAL e ASP – Istituti Riuniti del Lazio.Si tratta di un percorso che ridefinisce il legame. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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