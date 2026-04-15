Degustazioni e trekking enogastronomici | arriva Passi e parole di vino la due giorni dedicata alle eccellenze del territorio

Sabato 18 e domenica 19 aprile si svolgerà la terza edizione di “Passi e parole di vino”, un evento che include degustazioni e trekking enogastronomici. Organizzato dalla DmcC-I Percorsi del Savio, l'evento si svolge nella vallata e si concentra sulle eccellenze del territorio. L'iniziativa mira a promuovere il turismo locale attraverso un programma che combina percorsi a piedi e momenti di degustazione.

Sabato 18 e domenica 19 aprile torna per la terza edizione di “Passi e parole di vino”, l'evento organizzato dalla DmcC-I Percorsi del Savio, che organizza e promuove il turismo in vallata.Per gli amanti delle degustazioni e delle escursioni il fine settimana sarà l'occasione per andare alla.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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