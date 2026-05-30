Il centro storico di Cesena si conferma vivo e ancora capace di attrarre, grazie all’iniziativa ‘Cesena si mostra’. L’obiettivo è riunire cittadini e operatori per rilanciare l’area come punto di riferimento e di socializzazione. L’iniziativa punta a rafforzare il ruolo del cuore della città, rendendolo un luogo di incontro e di vivacità anche per chi non risiede in zona. La partecipazione collettiva mira a valorizzare il centro storico come spazio aperto e attrattivo.

Il centro storico è vivo e può essere ancora quel salotto in grado di animare il cuore della città, rendendolo attrattivo per i cesenati e non solo. A riaccendere la miccia dell’entusiasmo tra gli operatori commerciali che lavorano nel cuore urbano è stato l’evento ‘Cesena si Mostra’ organizzato appunto dai commercianti in collaborazione col Comune domenica scorsa. "E’ stato un successo – è l’analisi a posteriori del gruppo di lavoro organizzatore della giornata – Siamo convinti che solo costruendo con positività, condividendo e unendo le forze di chi vive e lavora in centro si possano superare le criticità degli ultimi anni e crescere insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Successo di ’Cesena si mostra’: "Tutti insieme per il rilancio"

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