Domenica, in occasione della prima edizione dell’evento ‘Cesena si mostra’, i Percorsi del Savio organizzano due visite guidate nel centro storico della città. Le passeggiate sono aperte al pubblico e permettono di scoprire diversi angoli del centro cittadino. Le visite sono programmate in diversi orari e prevedono l’accompagnamento di guide specializzate. L’iniziativa mira a far conoscere alcune delle principali attrazioni e vie della zona centrale di Cesena.

Domenica in occasione della prima edizione dell’evento ’Cesena si mostra’, I Percorsi del Savio propongono due visite guidate nel centro cittadino. La prima, ‘Vecchi mercati e antiche fiere in città’, è in programma dalle 12:30: l’invito è quello di scoprire assieme alla guida le vie che hanno segnato la storia dei commercianti di Cesena, nel ricordo di fiere antiche e moderne. L’itinerario, della durata di circa 60 minuti, prende il via da piazza del Popolo, con viale Mazzoni teatro del mercato ambulante che è tra i più grandi della Romagna. Al pomeriggio, con ritrovo alle 17, è in programma il ‘ Cesena City Tour Malatestiano ’, piacevole... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena si mostra e si visita: domenica due tour in centro

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