Sub morti alle Maldive più di mille persone a Genova per i funerali di Monica Montefalcone e della figlia

Più di mille persone hanno partecipato ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia a Genova, in seguito alla morte della scienziata durante una spedizione in una grotta alle Maldive. La famiglia, insieme ad altri tre membri della spedizione, è deceduta nel corso dell’escursione. La cerimonia si è svolta nel capoluogo ligure, con numerosi cittadini presenti per l’ultimo saluto. La notizia delle morti si è diffusa rapidamente, portando alla commemorazione pubblica.

Più di mille persone hanno voluto portare l’ultimo saluto alla famiglia di Monica Montefalcone, la scienziata genovese morta durante una spedizione scientifica in una grotta alle isole Maldive, assieme alla figlia Giorgia e ad altri tre componenti della spedizione. A prevalere è un silenzio commosso unito al divieto di riprese televisive della celebrazione in segno di rispetto per una famiglia distrutta dal dolore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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