Migliaia di persone si sono radunate nella chiesa di San Francesco di Pegli, a Genova, per i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, decedute il 14 maggio alle Maldive durante un’immersione nelle grotte di Alimathà, insieme ad altri tre sub. La cerimonia ha visto la partecipazione di molti familiari, amici e conoscenti. Le immagini mostrano i momenti di commemorazione e il dolore condiviso dalla comunità.

Migliaia di persone si sono riunite nella chiesa di San Francesco di Pegli, a Genova, per partecipare ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte con altri tre sub il 14 maggio scorso alle Maldive durante un’immersione nelle grotte di Alimathà. Alla funzione, celebrata in forma privata dall’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca, hanno partecipato parenti, amici, colleghi e studenti. I feretri sono arrivati poco prima delle 11: una bara in legno scuro per la docente universitaria e una bianca per la figlia, al centro una foto che le ritrae insieme con il mare sullo sfondo. Intanto, proseguono le indagini per chiarire cosa ha portato al drammatico incidente che insieme alla madre e alla figlia, ha causato la morte anche di Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sub morte alle Maldive, in migliaia a Genova per ricordare Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal: le immagini dei funerali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maldive, i funerali di Montefalcone e Sommacal. Mattarella conferisce onorificenza ai sub finlandesi

Notizie e thread social correlati

A Genova, i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. Il ricordo del parroco don Corrado: «Per Monica il matrimonio è stata un'autentica conversione. Ho battezzato Giorgia e Matteo, li abbiamo seguiti assieme»A Genova si sono svolti i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli.

Leggi anche: Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino: chi sono i sub italiani morti alle Maldive

Temi più discussi: Maldive, i legali Montefalcone: L'università sapeva tutto; Sub morti alle Maldive: sabato i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal; Sub morti alle Maldive, il marito di Monica Montefalcone: Le sue ceneri saranno sparse nel mare della Sardegna; Sub morti alle Maldive, in centinaia al funerale di Federico Gualtieri.

Monica Montefalcone, l’Elba in lutto per la morte alle Maldive: Sub espertissima, salvò le nostre posidonie x.com

Sub italiani morti alle Maldive, l'università di Genova cancella i profili di Montefalcone e Oddenino. Il legale di Federico Gualtieri: 'L'università si chiama fuori ma vedremo' reddit

Sub morti alle Maldive, a Genova i funerali di Montefalcone e della figlia: Monica era la nostra guidaChiesa gremita a Genova per i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, tra i sub italiani morti alle Maldive durante una immersione ... fanpage.it

Monica Montefalcone, l’Elba in lutto per la morte alle Maldive: Sub espertissima, salvò le nostre posidonieLa tragica scomparsa della docente dell’università di Genova durante un’immersione. Deceduti la figlia e altre tre persone. Diversi i progetti nel mare toscano e in particolare in quello dell’isola, d ... lanazione.it