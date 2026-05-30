Da Mattarella onorificenza ai sub finlandesi dell' operazione alle Maldive Chiesa gremita per i funerali Monica Montefalcone e della figlia Giorgia

Da feedpress.me 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Presidente della Repubblica ha conferito un'onorificenza ai sub finlandesi coinvolti in un’operazione alle Maldive. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale con una chiesa piena per i funerali di una donna e di sua figlia. La chiesa ha accolto i partecipanti in un clima di raccoglimento. La notizia riguarda il riconoscimento ufficiale e il funerale di due persone.

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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un’immersione nelle acque a largo delle isole Maldive. Chiesa gremita per i funerali Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Tantissimi fiori, lo stendardo dell’Università di Genova, gli studenti della professoressa Monica Montefalcone e gli amici di sua figlia Giorgia Sommacal, i professori, Giorgio Bavestrello e Stefano Vanin del Distav-UniGe. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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