sub italiani morti alle maldive i funerali di montefalcone e la figlia

Si sono svolti oggi i funerali della donna e della figlia decedute alle Maldive. La cerimonia si è tenuta nel rispetto delle tradizioni locali e ha visto la presenza di familiari, amici e rappresentanti della comunità. La donna era una docente italiana, e entrambe sono morte in circostanze ancora da chiarire. La comunità locale ha espresso il suo cordoglio per la perdita. Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause del decesso.

Si sono svolti oggi i funerali della professoressa e di sua figlia. La comunità ha mostrato cordoglio per la tragedia. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conseguito l’onorificenza al Merito ai sub finlandesi che hanno recuperato i corpi Si sono svolti in questi giorni i funerali dei cinquesub italiani morti alle Maldive.L’ultimo doloroso addio è quello alla docente dell’Università di Genova, Monica Montefalcone e di sua figlia Giorgia Sommacal. Nella chiesa San Francesco di Pegli si sono radunate tante persone per partecipare ai funerali: una marea di fiori, studenti e professori hanno accolto i due feretri insieme allo stendardo dell’ateneo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Sub italiani morti alle Maldive, dolore ai funerali di Federico Gualtieri

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