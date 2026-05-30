A Genova i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal Il ricordo del parroco don Corrado | Per Monica il matrimonio è stata un' autentica conversione Ho battezzato Giorgia e Matteo li abbiamo seguiti assieme

Da vanityfair.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Genova si sono svolti i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli. Il parroco ha ricordato Monica come una persona che ha vissuto una vera conversione attraverso il matrimonio, e ha confermato di aver battezzato anche i figli, Giorgia e Matteo. La cerimonia ha visto la partecipazione della comunità locale.

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La Chiesa di San Francesco da Pegli, nell'omonino quartiere di Genova, è gremita. All'interno della accanto all'altare, i due feretri di legno chiaro separate dalla fotografia di loro due insieme davanti a un mare cristallino. Presenti al funerale, tenutosi il 30 maggio, gli studenti della professoressa Montefalcone e gli amici di sua figlia Giorgia, i professori, Giorgio Bavestrello e Stefano Vanin del Distav-UniGe. Il marito di Monica e papà di Giorgia, Carlo Sommacal, ha accolto tutti i partecipanti con abbracci e strette di mano. Ad aver celebrato l'omelia, l'arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca: «La morte non toglie i sorrisi di Monica e Giorgia, non toglie i ricordi belli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - A Genova, i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. Il ricordo del parroco don Corrado: «Per Monica il matrimonio è stata un'autentica conversione. Ho battezzato Giorgia e Matteo, li abbiamo seguiti assieme»
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Genova, i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal

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