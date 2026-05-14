Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal Gianluca Benedetti Federico Gualtieri e Muriel Oddenino | chi sono i sub italiani morti alle Maldive

Cinque sub italiani sono morti durante un'immersione alla Maldive. Erano scomparsi mentre partecipavano a un'attività subacquea organizzata da una barca safari, la "Duke of York", come hanno confermato le autorità locali al termine di una vasta operazione di ricerca. Una delle vittime è una. 🔗 Leggi su Today.it

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Morti 5 italiani alle Maldive in un’immersione a 50 metri di profondità. Tra loro la docente Monica Montefalcone e la figlia 20enne: chi erano gli altri 3 subTragedia alle Maldive, dove cinque italiani sono morti durante un’immersione nel Paese tropicale nell’Oceano Indiano.

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Temi più discussi: Crisi cherosene, i piani di emergenza delle compagnie aeree: tagli il martedì e mercoledì, stop ai voli all'ora di pranzo e alle rotte brevi; Iran, no al piano Usa: Sarebbe sottomissione. Trump: Inaccettabile, ora non rideranno più; L'Inter del futuro sogna Nico Paz, ma anche Palestra e Pisilli: i piani dei nerazzurri dopo lo scudetto; Alpini a Genova, la sindaca Salis: No ai pregiudizi, le colpe dei singoli non macchiano tutti.

Si chiamava Monica Montefalcone ed era una professoressa associata in Ecologia all'Università di Genova, volto noto anche in tv, ricercatrice e studiosa dell'ambiente marino, una delle persone scomparse durante un'immersione vicino ad Alimathaa, alle M x.com

Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino: chi erano i 5 turisti morti alle MaldiveTragedia alle Maldive, dove cinque italiani sono morti durante un’immersione nei pressi dell’isola di Alimathaa, nell’atollo di Vaavu. Il gruppo partecipava a una ... leggo.it

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