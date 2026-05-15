Due italiani sono deceduti alle Maldive, tra cui una professoressa associata in Ecologia dell'Università di Genova e una ragazza di nome Giorgia. La professoressa Monica Montefalcone era anche volto noto in televisione e ricercatrice nel campo dell'ambiente marino. Con loro sono morti anche tre uomini, identificati come Muriel, Gianluca e Federico. La notizia ha suscitato attenzione nazionale, ma ancora si conoscono i dettagli delle circostanze che hanno portato ai decessi.

Si chiamava Monica Montefalcone ed era una professoressa associata in Ecologia all'Università di Genova, volto noto anche in tv, ricercatrice e studiosa dell'ambiente marino, una delle persone scomparse durante un'immersione vicino ad Alimathaa, alle Maldive. Lo ha confermato la stessa Università di Genova. La docente era nota per il suo grande amore per il mare e per essere responsabile di alcuni importanti progetti in ambito marino quali Talassa, GhostNet e MER «A16-A18». Gli altri quattro italiani sarebbero di Poirino, Milano, Genova e Padova. Le cause I cinque turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimathaa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Italiani morti alle Maldive, chi erano: la prof Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. Muriel, Gianluca e Federico

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ITALIANI MORTI ALLE MALDIVE: CHI ERANO. TRA LORO LA PROF MONICA MONTEFALCONE E LA FIGLIA 20ENNE

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Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione. Stavano esplorando una grotta a 50 metri di profondità. Tra le vittime, anche la ricercatrice dell’Università di Genova Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, ventenne. Le forze armate maldi x.com

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