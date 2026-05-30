Su WhatsApp è stata aggiunta una nuova funzione chiamata Log out, disponibile nell'ultimo aggiornamento per Android. Secondo WABetaInfo, nella versione più recente è stato inserito un tasto che permette di disconnettersi dall'account senza eliminare dati o chat. La funzione consente di uscire dall’app senza perdere le conversazioni o le impostazioni, offrendo maggiore flessibilità all’utente.

Un'importante novità è stata introdotta su WhatsApp nell'ultimo aggiornamento della piattaforma. Stando a quanto rivelato da WABetaInfo, nella più recente versione rilasciata per Android è presente un tasto che consentirà all'utente di disconnettersi dal proprio account, senza perdere alcun dato. La funzione, per adesso in fase di test, si trova nel pacchetto beta 2.26.21.9 per Android, ma se la soluzione dovesse convincere potrebbe essere estesa a tutti, e a quel punto la piattaforma incontrerebbe importanti cambiamenti. Fino ad oggi, infatti, gli utenti possono disconnettersi da WhatsApp soltanto cancellando il proprio account, e perdendo anni di chat, immagini, documenti e tanto altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Su WhatsApp arriva la funzione Log out: ecco come funziona

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WhatsApp Business multi account: guida alla nuova funzione

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