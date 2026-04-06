Su WhatsApp arriva la funzione che gli admin aspettavano da due anni ecco come attivarla

Dopo quasi due anni dall’annuncio, WhatsApp ha annunciato l’introduzione di una nuova funzione rivolta agli amministratori di canali. Questa permette loro di rispondere direttamente ai propri aggiornamenti, una novità molto attesa. La funzione sarà disponibile attraverso un aggiornamento dell’app e sarà possibile attivarla seguendo le istruzioni fornite dagli sviluppatori. La novità mira a migliorare l’interazione tra amministratori e membri dei canali.

Dopo quasi due anni dall’annuncio iniziale, WhatsApp sta finalmente introducendo una delle funzionalità più attese dagli amministratori di canali: la possibilità di rispondere direttamente ai propri aggiornamenti. La novità, che inizia a essere distribuita gradualmente ai beta tester di iOS tramite TestFlight, rappresenta un cambio di passo significativo nella gestione della comunicazione sui canali della piattaforma. La funzione permette agli admin di quotare specifici messaggi pubblicati nel canale, mantenendo un collegamento diretto all’aggiornamento originale. Questo significa che i follower potranno finalmente seguire il filo delle conversazioni con maggiore facilità, visualizzando il contesto completo senza dover cercare manualmente i post di riferimento. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Su WhatsApp arriva la funzione che gli admin aspettavano da due anni, ecco come attivarla Arriva su Whatsapp la chat protetta dal lucchetto: ecco come funziona la modalità “segreta” e come attivarla su iOS e AndroidL'app di messaggistica ha introdotto la nuova funzionalità per offrire agli utenti un nuovo livello di privacy, superiore all'attuale sistema... WhatsApp, la funzione nascosta che converte gli audio in testo: ecco come funzionaWhatsApp ha introdotto una funzione che promette di cambiare radicalmente il modo in cui gestiamo la comunicazione quotidiana: la trascrizione... Temi più discussi: WhatsApp, le novità in arrivo: due account su iPhone, chat da iOS ad Android e altro; WhatsApp arriva su CarPlay, cosa mostrano i test ufficiali; WhatsApp, arriva l'app su Apple CarPlay: ecco cosa permetterà di fare; WhatsApp su Carplay, arriva l'app con chat, chiamate e comandi vocali via Siri. WhatsApp finalmente arriva su CarPlay: ecco la nuova app dedicata (in beta)WhatsApp arriva con una vera app su Apple CarPlay: chat recenti, chiamate e preferiti, ma con funzioni limitate per ridurre le distrazioni alla guida. smartworld.it WhatsApp su Carplay, arriva l'app con chat, chiamate e comandi vocali via SiriMeta sta sviluppando una vera app nativa per messaggi e gestione dei contatti anche in auto, minimizzando le distrazioni ... wired.it Ieri mattina mi arriva un messaggio su WhatsApp di Annie Lune . Iniziò quasi per gioco a suonare l'Handpan, oggi partecipa ad eventi. Sono davvero contenta per lei. Intanto approfitto per fare un po' di pubblicità a questo festival in cui suonerà, e ci sarà anche facebook WhatsApp arriva su CarPlay: al via i test ufficiali con interfaccia ottimizzata x.com