WhatsApp sta testando la funzione Log out | permette di disconnettersi senza perdere le proprie chat

Un aggiornamento beta di WhatsApp per Android include una nuova funzione che permette di disconnettersi dal proprio account senza eliminarlo e senza perdere le proprie chat. Se il nuovo tasto diventerà effettivo, il suo arrivo potrebbe modificare una delle caratteristiche che da sempre accompagna l'app di messaggistica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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WhatsApp cambia tutto: arriva il log out senza perdere le chatWhatsApp sta introducendo una novità nella gestione degli account con la nuova versione beta per Android, la 2.

WhatsApp: logout sicuro senza perdere le chatMercoledì 18 marzo 2026, alle 11:00, arriva una nuova funzione di WhatsApp che permette di effettuare il logout senza perdere le chat.

Temi più discussi: WhatsApp sta testando una funzione che fa sparire i messaggi dopo la lettura; WhatsApp cambia i messaggi effimeri con nuove opzione per la privacy; WhatsApp prepara i messaggi che spariscono dopo la lettura; WhatsApp Plus, arriva l'abbonamento da 2,49 euro al mese: anche Instagram e Facebook avranno versioni a pagamento.

WhatsApp ha lanciato il premium in beta reddit

WhatsApp prepara i messaggi che spariscono dopo la letturaWhatsApp sta testando una nuova opzione per far sparire i messaggi dopo la lettura, con timer da 5 minuti, 1 ora o 12 ore. iphoneitalia.com

WhatsApp testa il multi-account su iOS: sarebbe una delle funzioni più richieste dalla communityWhatsApp sta testando su iOS la funzione multi-account, che permette di usare due numeri nella stessa app mantenendo chat, impostazioni e notifiche separate. WhatsApp sta introducendo una delle ... multiplayer.it