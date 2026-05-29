WhatsApp sta testando la funzione Log out | permette di disconnettersi senza perdere le proprie chat

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un aggiornamento beta di WhatsApp per Android include una nuova funzione che permette di disconnettersi dal proprio account senza eliminarlo e senza perdere le proprie chat. Se il nuovo tasto diventerà effettivo, il suo arrivo potrebbe modificare una delle caratteristiche che da sempre accompagna l'app di messaggistica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

WhatsApp cambia tutto: arriva il log out senza perdere le chatWhatsApp sta introducendo una novità nella gestione degli account con la nuova versione beta per Android, la 2.

WhatsApp: logout sicuro senza perdere le chatMercoledì 18 marzo 2026, alle 11:00, arriva una nuova funzione di WhatsApp che permette di effettuare il logout senza perdere le chat.

Temi più discussi: WhatsApp sta testando una funzione che fa sparire i messaggi dopo la lettura; WhatsApp cambia i messaggi effimeri con nuove opzione per la privacy; WhatsApp prepara i messaggi che spariscono dopo la lettura; WhatsApp Plus, arriva l'abbonamento da 2,49 euro al mese: anche Instagram e Facebook avranno versioni a pagamento.

whatsapp sta testando laWhatsApp prepara i messaggi che spariscono dopo la letturaWhatsApp sta testando una nuova opzione per far sparire i messaggi dopo la lettura, con timer da 5 minuti, 1 ora o 12 ore. iphoneitalia.com

WhatsApp testa il multi-account su iOS: sarebbe una delle funzioni più richieste dalla communityWhatsApp sta testando su iOS la funzione multi-account, che permette di usare due numeri nella stessa app mantenendo chat, impostazioni e notifiche separate. WhatsApp sta introducendo una delle ... multiplayer.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web