E siste un regista capace di girare due film all’anno, giocando con generi diversi? Sì, è Steven Soderbergh, che da oltre 30 anni si muove tra la dimensione indipendente ( Sesso, bugie e videotape ) e quella mainstream ( Ocean’s Eleven, Magic Mike ) con estrema prolificità. Con così tanti titoli all’attivo, qualcuno rischia di passare inosservato: è il caso di Lasciali parlare, commedia mystery con protagonista Meryl Streep e Dianne Wiest. Negli Stati Uniti era uscito direttamente in streaming nel 2020; in Italia arriva da oggi, giovedì 28 maggio, è su Netflix. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Le migliori serie poliziesche Rai (da vedere anche su Netflix) Lasciali parlare su Netflix: trama e cast film streaming, Meryl Streep. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Su Netflix è in streaming "Lasciali parlare". Uscito online durante la pandemia, è l'occasione per vedere un tour de force della grande Streep

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