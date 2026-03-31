Un gesto semplice, ma capace di catalizzare l’attenzione globale: durante la tappa messicana del tour stampa di Il diavolo veste Prada 2, Meryl Streep si è resa protagonista di un momento virale, lanciando una carezza e un bacio volante a un assistente che la proteggeva dal sole con un ombrello. Accanto a lei, Anne Hathaway, partner storica sullo schermo, mentre entrambe promuovevano l’attesissimo sequel del cult del 2006. L’episodio, avvenuto durante un Q&A all’aperto a Città del Messico, ha trasformato un contesto formale in una scena spontanea e calorosa. Il tutto mentre il cast originale si prepara a tornare nelle sale nel 2026 con uno dei sequel più attesi degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Meryl Streep sorprende tutti: il gesto tenerissimo durante il tour de Il Diavolo veste Prada 2 (VIDEO)

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