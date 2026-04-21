Sinner farà il tour de force tra Madrid Roma e Roland Garros perché un'occasione così non ricapiterà

Jannik Sinner sta affrontando un’intensa trasferta tra Madrid, Roma e Parigi, con l’obiettivo di ottenere risultati in ogni tappa. Dopo aver disputato il torneo a Madrid, l’italiano si prepara per le successive sfide a Roma e ai Campionati di Parigi. Questa serie di appuntamenti rappresenta un’occasione unica per il tennista di raggiungere buoni piazzamenti in tre importanti competizioni sulla terra battuta.

Jannik Sinner è in campo pure a Madrid. L'italiano cercherà di vincere anche questo torneo 1000 e poi quello di Roma e il Roland Garros. Il numero 1 del tennis ha una chance irripetibile.🔗 Leggi su Fanpage.it

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