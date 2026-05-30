Mercoledì sera nel Palazzo Roverella di Ferrara si sono consegnati i premi del Panathlon ai giovani che si sono distinti come atleti e studenti eccellenti. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi premiati, riconosciuti per i loro risultati nel campo sportivo e scolastico. Durante l’evento, sono stati distribuiti i riconoscimenti nelle categorie ‘Atleta Eccellente’ e ‘Eccellente Studente’, in un ambiente formale e celebrativo.

Consegnati i premi ai giovani ‘eccellenti’ del territorio. Nel prestigioso Palazzo Roverella di Ferrara si è tenuta mercoledì sera la cerimonia di conferimento dei Premi Panathlon ‘Atleta Eccellente, Eccellente Studente’, uno dei fiori all’occhiello del Club. Appartenente all’organizzazione internazionale riconosciuta come Benemerita da Coni e Cip, una vera e propria cassa di risonanza sia per i giovani atleti che per incentivare e promuovere sempre più il binomio tra scuola e sport, oggi ancora più forte grazie al nuovo dettame costituzionale. Tanti gli ospiti presenti, tra i quali spiccano l’assessore allo sport Francesco Carità, che ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Studenti e atleti eccellenti con il Panathlon

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La cerimonia è in programma il 27 maggio a Palazzo Roverella. Atleti e studenti eccellenti, ecco i sei premiatiIl 27 maggio si terrà una cerimonia a Palazzo Roverella durante la quale verranno consegnati i Premi Panathlon ‘Atleta Eccellente, Eccellente...

Premi Panathlon e Coni, riconoscimenti ad atleti e società: ecco a chi andrannoGiovedì 30 aprile alle 16, nella sala conferenze Silvia Pellegrino del Libero consorzio comunale di Agrigento, si terrà la cerimonia di consegna dei...

Temi più discussi: Studenti e atleti eccellenti con il Panathlon; Campionati Nazionali Universitari Primaverili Piemonte Orientale 2026: domani al via le gare con oltre tremila Studenti-Atleti; Cerimonia dei ‘Premi Panathlon’: il riconoscimento che promuove scuola e sport; Successo vercellese ai Campionati nazionali universitari.

La cerimonia è in programma il 27 maggio a Palazzo Roverella. Atleti e studenti eccellenti, ecco i sei premiatiSvelati i vincitori dei Premi Panathlon ‘Atleta Eccellente, Eccellente Studente 2026’. La commissione aggiudicatrice, composta dal presidente del Club ... sport.quotidiano.net

Unimore celebra l’eccellenza sportiva e accademica 2025/2026L'Università di Modena e Reggio Emilia celebra i suoi studenti-atleti con premi e riconoscimenti nel Programma Unimore Sport Excellence ... controcampus.it