Premi Panathlon e Coni riconoscimenti ad atleti e società | ecco a chi andranno

Giovedì 30 aprile alle 16, nella sala conferenze Silvia Pellegrino del Libero consorzio comunale di Agrigento, si terrà la cerimonia di consegna dei “Premi primavera” del Panathlon Club e delle benemerenze del Coni. Durante l’evento saranno riconosciuti atleti, tecnici, dirigenti e società che si sono distinti nel settore sportivo, ricevendo premi e attestati di merito. La cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento ufficiale per le eccellenze sportive locali.

Saranno consegnati giovedì 30 aprile alle 16, nella sala conferenze Silvia Pellegrino del Libero consorzio comunale di Agrigento, i “Premi primavera” e i riconoscimenti fair play del Panathlon Club, insieme alle benemerenze conferite dal Coni, ad atleti, tecnici, dirigenti e società della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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