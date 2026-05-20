Il 27 maggio si terrà una cerimonia a Palazzo Roverella durante la quale verranno consegnati i Premi Panathlon ‘Atleta Eccellente, Eccellente Studente 2026’. Sono stati annunciati i sei vincitori di questa edizione, che include atleti e studenti riconosciuti per i loro risultati. La cerimonia vedrà la partecipazione di persone provenienti da diversi ambiti, con l’obiettivo di celebrare le eccellenze in ambito sportivo e scolastico. L’evento rappresenta un momento di riconoscimento per i premiati e un’occasione per tutta la comunità.

Svelati i vincitori dei Premi Panathlon ‘Atleta Eccellente, Eccellente Studente 2026’. La commissione aggiudicatrice, composta dal presidente del Club Massimiliano Bristot e formata da soci, dai due maggiori rappresentanti sportivi sul territorio, cioè i delegati di Coni Ruggero Tosi e del Cip Giuseppe Francesco Alberti, e da appresentanti dei media locali, si è trovata a vagliare vari curriculum meritevoli di ricevere i premi. Quest’anno sono sei i giovani atleti scelti, tra i 14 e i 18 anni, nati a Ferrara o che hanno sviluppato la loro attività agonistica in associazioni sportive della nostra provincia da almeno due stagioni sportive, oltre a quella in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La cerimonia è in programma il 27 maggio a Palazzo Roverella. Atleti e studenti eccellenti, ecco i sei premiati

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