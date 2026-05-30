Studenti di Tropea inventano un mini-satellite per monitorare la qualità dell’aria | test ufficiale a Torino
Sei studenti di Tropea hanno costruito un mini-satellite destinato a monitorare la qualità dell’aria. Dopo aver completato la fase di sviluppo nel laboratorio scolastico, il progetto è stato sottoposto a test ufficiali a Torino. Il satellite, di piccole dimensioni, è stato lanciato in un ambiente controllato per verificare il funzionamento e le capacità di rilevamento. La sperimentazione ha coinvolto tecnici e ricercatori specializzati nel settore aerospaziale.
Da un laboratorio scolastico della Calabria a una sperimentazione ufficiale a Torino. È il percorso compiuto dal progetto sviluppato da sei studenti del Liceo Scientifico di Tropea, protagonisti di un’iniziativa che unisce ricerca scientifica, tecnologia e tutela ambientale. Guidati dal docente di matematica e fisica Giuseppe Fiamingo e sostenuti dal dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, gli studenti hanno realizzato un innovativo sistema di monitoraggio della qualità dell’aria racchiuso nelle dimensioni di una comune lattina. Il dispositivo, denominato “Vertical CanSat AIr”, è sottoposto a una fase di sperimentazione a Torino in queste ore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Notizie e thread social correlati
Una centralina mobile di Arpav per monitorare la qualità dell'ariaA Este è stata installata una centralina mobile di Arpav che monitora costantemente la qualità dell'aria.
Incendio nella notte a Prevalle: scattano le analisi di Arpa Lombardia per monitorare la qualità dell’ariaNella notte a Prevalle, provincia di Brescia, si è sviluppato un incendio in un'azienda che si occupa di recupero e smaltimento di rifiuti metallici...