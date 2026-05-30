Studenti di Tropea inventano un mini-satellite per monitorare la qualità dell’aria | test ufficiale a Torino

Notizia in breve

Sei studenti di Tropea hanno costruito un mini-satellite destinato a monitorare la qualità dell’aria. Dopo aver completato la fase di sviluppo nel laboratorio scolastico, il progetto è stato sottoposto a test ufficiali a Torino. Il satellite, di piccole dimensioni, è stato lanciato in un ambiente controllato per verificare il funzionamento e le capacità di rilevamento. La sperimentazione ha coinvolto tecnici e ricercatori specializzati nel settore aerospaziale.