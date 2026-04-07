Una centralina mobile di Arpav per monitorare la qualità dell' aria

A Este è stata installata una centralina mobile di Arpav che monitora costantemente la qualità dell'aria. La centralina è attiva da alcuni giorni e raccoglie dati sulle concentrazioni di inquinanti presenti nell’atmosfera. L’obiettivo è ottenere informazioni aggiornate e precise sulla situazione ambientale nel territorio. La presenza dell’apparecchio è temporanea e fa parte di un’attività di rilevamento e controllo ambientale.

E' stata installata ad Este in questi giorni di inizio aprile. E' la risposta dell'amministrazione comunale a seguito di alcune segnalazioni di odori pervenute da residenti della zona di via Salute Da qualche giorno a Este è stata posizionata una centralina mobile di Arpav, per monitorare di continuo la qualità dell’aria. Il mezzo mobile, che Arpav ha in dotazione da due anni, è arrivato per la prima volta in città su precisa richiesta dell’amministrazione comunale, come risposta ad alcune segnalazioni di odori pervenute da residenti della zona di via Salute. Rimarrà collocato per tutto il mese di aprile in via Tiro a Segno.... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Qualità dell’aria – VareseNews utilizza l’intelligenza artificiale per monitorare la qualità dell’arha lanciato un nuovo servizio di monitoraggio della qualità dell'aria potenziato dall'intelligenza artificiale, offrendo ai cittadini di Varese,... Smog e qualità dell'aria: nel 2025 sforamenti di Pm10 in una sola centralina su 43Valori medi entro i limiti di legge per la maggior parte delle principali sostanze responsabili dell’inquinamento atmosferico, con un miglioramento... Una centralina mobile di Arpav per monitorare la qualità dell'ariaE' stata installata ad Este in questi giorni di inizio aprile. E' la risposta dell'amministrazione comunale a seguito di alcune segnalazioni di odori pervenute da residenti della zona di via Salute ... padovaoggi.it Inquinamento sotto controllo. A Bolgiano una centralina ArpaDa oggi a Bolgiano sarà attiva una postazione mobile dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Monitorerà gli inquinanti presenti nella nostra atmosfera. Un mese tra inverno e estate e ... ilgiorno.it