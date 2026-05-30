Studentessa tredicenne sviene durante l’interrogazione batte la testa e viene trasportata in ospedale Rimane sotto osservazione | succede ad Ancona
Una studentessa di 13 anni è svenuta durante un'interrogazione in una scuola media di Ancona, battendo la testa. È stata immediatamente trasportata in ospedale e rimane sotto osservazione. L'episodio si è verificato ieri, 29 maggio, suscitando preoccupazione tra insegnanti e compagni. La ragazza ha ricevuto cure mediche e le sue condizioni sono attualmente monitorate. Non sono stati segnalati altri dettagli sulle cause del malore.
Momenti di apprensione, ieri 29 maggio, in una scuola media di Ancona, dove una studentessa di 13 anni ha avuto un malore in classe durante un’interrogazione. Secondo la prima ricostruzione de Il Resto del Carlino, la ragazza ha perso conoscenza intorno alle 11, cadendo a terra e battendo la testa contro un banco. La reazione è stata fulminea: il personale scolastico, comprendendo la gravità della situazione, ha agito con prontezza. L’insegnante, supportata dai bidelli, ha soccorso la ragazzina, favorendone la ripresa e aiutandola a sedersi, in attesa dei rinforzi esterni. La chiamata al 112 ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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