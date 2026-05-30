Studentessa tredicenne sviene durante l’interrogazione batte la testa e viene trasportata in ospedale Rimane sotto osservazione | succede ad Ancona

Notizia in breve

Una studentessa di 13 anni è svenuta durante un'interrogazione in una scuola media di Ancona, battendo la testa. È stata immediatamente trasportata in ospedale e rimane sotto osservazione. L'episodio si è verificato ieri, 29 maggio, suscitando preoccupazione tra insegnanti e compagni. La ragazza ha ricevuto cure mediche e le sue condizioni sono attualmente monitorate. Non sono stati segnalati altri dettagli sulle cause del malore.