Malore durante l’interrogazione | 13enne sviene e sbatte la testa

Da ilrestodelcarlino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una studentessa di 13 anni è svenuta durante un’interrogazione in classe, intorno alle 11 di ieri mattina. La ragazza ha perso i sensi e, cadendo, ha sbattuto la testa. La docente ha chiamato immediatamente i soccorsi, che sono intervenuti sul posto. La studentessa è stata trasportata in ospedale per controlli, ma non sono stati resi noti dettagli sulle sue condizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ancona, 30 maggio 2026 – Paura ieri mattina alla scuola media Donatello per una alunna. Intorno alle 11 una studentessa di 13 anni ha perso i sensi in classe, proprio mentre stava affrontando un’interrogazione. La ragazzina si è sentita male all’improvviso, ha chiuso gli occhi, è caduta a terra e ha battuto la testa contro un banco che aveva alle spalle. La scena è avvenuta sotto gli occhi dell’insegnante e dei compagni preoccupati. https:www.ilrestodelcarlino.itanconacronacamonte-roberto-c-una-bomba-alla-scuola-media-evacuati-240-ragazzi-7a52c334 Immediato l’intervento del personale scolastico che ha prestato i primi soccorsi. L’insegnante e i bidelli l’hanno aiutata a riprendersi e a mettersi su una sedia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

malore durante l8217interrogazione 13enne sviene e sbatte la testa
© Ilrestodelcarlino.it - Malore durante l’interrogazione: 13enne sviene e sbatte la testa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Enna, durante una lite gli sbatte la testa contro il muro fino a ucciderlo: arrestato 23enne a LecceA Catenanuova, in provincia di Enna, un uomo di 57 anni è deceduto a dicembre dopo essere stato aggredito da un parente di 23 anni.

Il CT della Turchia U21 cade e sbatte la testa durante la sfida con la Croazia: trasportato in ospedaleDurante la partita tra le squadre Under 21 di Turchia e Croazia, il commissario tecnico turco è caduto a terra dopo aver battuto la testa.

Argomenti più discussi: Papa Leone soccorre un fedele che accusa malore durante l'udienza in piazza San Pietro; Un posto al sole, anticipazioni 1-5 giugno: Cristina ha un malore, Alberto sconvolto.

Paura per Lucescu, malore improvviso durante l'allenamento della Romania: Trasportato d'urgenza in un ospedaleBUCAREST (ROMANIA) - La Romania e il mondo del calcio più in generale sono in ansia per Mircea Lucescu, da mesi in lotta contro una malattia di cui ha scelto di non rivelare la natura e trasportato in ... corrieredellosport.it

Malore per Lucescu durante l'allenamento della Romania: portato in ospedale, è stabileMalore per Mircea Lucescu durante una seduta di allenamento con la Romania. Lo fanno sapere i media rumeni, spiegando come l'80enne commissario tecnico della nazionale rumena sia stato trasportato ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web