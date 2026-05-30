Una studentessa di 13 anni è svenuta durante un’interrogazione in classe, intorno alle 11 di ieri mattina. La ragazza ha perso i sensi e, cadendo, ha sbattuto la testa. La docente ha chiamato immediatamente i soccorsi, che sono intervenuti sul posto. La studentessa è stata trasportata in ospedale per controlli, ma non sono stati resi noti dettagli sulle sue condizioni.

Ancona, 30 maggio 2026 – Paura ieri mattina alla scuola media Donatello per una alunna. Intorno alle 11 una studentessa di 13 anni ha perso i sensi in classe, proprio mentre stava affrontando un’interrogazione. La ragazzina si è sentita male all’improvviso, ha chiuso gli occhi, è caduta a terra e ha battuto la testa contro un banco che aveva alle spalle. La scena è avvenuta sotto gli occhi dell’insegnante e dei compagni preoccupati. https:www.ilrestodelcarlino.itanconacronacamonte-roberto-c-una-bomba-alla-scuola-media-evacuati-240-ragazzi-7a52c334 Immediato l’intervento del personale scolastico che ha prestato i primi soccorsi. L’insegnante e i bidelli l’hanno aiutata a riprendersi e a mettersi su una sedia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malore durante l’interrogazione: 13enne sviene e sbatte la testa

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