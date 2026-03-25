Orrore in un istituto scolastico nel bergamasco | tredicenne accoltella un’insegnante La donna trasportata in ospedale con codice rosso non rischierebbe la vita

Un episodio drammatico si è verificato in un istituto scolastico nel bergamasco, dove un ragazzo di 13 anni ha ferito con un coltello un’insegnante di 57 anni. La donna è stata portata in ospedale con codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. La scuola si trova in via Damiano Chiesa a Trescore Balneario.

Orrore all’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario dove uno studente di 13 anni ha accoltellato un’insegnante di 57 anni. La donna è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale a Bergamo, ma per fortuna non rischia la vita. Stando a quanto emerge, l’insegnante sarebbe stata accoltellata dal giovane appena fuori dall’istituto attorno alle 7.45. Il ragazzo è stato immediatamente immobilizzato da un altro insenante e da due collaboratori scolastici, che poi hanno atteso l’arrivo dei carabinieri. Il ragazzo, come riportano i testimoni, indossava un paio di pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta ‘vendetta’. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Orrore in un istituto scolastico nel bergamasco: tredicenne accoltella un’insegnante. La donna, trasportata in ospedale con codice rosso, non rischierebbe la vita Articoli correlati Marito accoltella la moglie durante un litigio nel Bresciano, la donna trasportata in codice rosso in ospedale: è graveUna donna di 45 anni è ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia dopo essere stata accoltellata dal marito questa mattina dal... Donna investita in via Giulio Petroni a Bari: trasportata in ospedale con codice rossoE' ricoverata in gravi condizioni una donna di 76 anni investita questa mattina a Bari, in via Giulio Petroni. Tutti gli aggiornamenti su Orrore in un istituto scolastico nel... Temi più discussi: Le scuole di Roma al viaggio della Memoria 2026: Sarà il primo senza testimoni, né sopravvissuti; La voce che non dimentica, Tatiana Bucci testimonia l’orrore di Auschwitz al Teatro Galli; ORRORE NEL SALENTO: MINORE VITTIMA DI ABUSI, IN MANETTE DUE PERSONE; Detenuti spogliati e picchiati, il senatore Mirabelli (Pd) chiede al Ministero un'ispezione nel carcere di Opera. Studente di 15 anni a scuola col fucile dell'esercito, spara e uccide due donne: «Era in ritardo, non volevano farlo entrare»Orrore in Messico nello stato di Michoacán, dove un ragazzo di 15 anni ha ucciso a colpi di arma da fuoco due donne che lavoravano all'interno di una scuola ... corriereadriatico.it Orrore davanti a scuola: docente accoltellata da uno studente tredicenneCronaca nazionale Bergamo - 25/03/2026 11:35 - Aggressione improvvisa davanti a un istituto nel Bergamasco: insegnante ferita gravemente, ma non in pericolo di vita. Indagini in corso sul ... abruzzo24ore.tv Elena Sofia Ricci: "Ancora l'orrore delle guerre, l'uomo non ha memoria". L'attrice al Bif: "vorrei fare un film mio, ma non mi viene permesso" #ANSA - facebook.com facebook Elena Sofia Ricci: "Ancora l'orrore delle guerre, l'uomo non ha memoria". L'attrice al Bif: "vorrei fare un film mio, ma non mi viene permesso" #ANSA x.com