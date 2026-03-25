Orrore in un istituto scolastico nel bergamasco | tredicenne accoltella un’insegnante La donna trasportata in ospedale con codice rosso non rischierebbe la vita
Un episodio drammatico si è verificato in un istituto scolastico nel bergamasco, dove un ragazzo di 13 anni ha ferito con un coltello un’insegnante di 57 anni. La donna è stata portata in ospedale con codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. La scuola si trova in via Damiano Chiesa a Trescore Balneario.
Orrore all’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario dove uno studente di 13 anni ha accoltellato un’insegnante di 57 anni. La donna è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale a Bergamo, ma per fortuna non rischia la vita. Stando a quanto emerge, l’insegnante sarebbe stata accoltellata dal giovane appena fuori dall’istituto attorno alle 7.45. Il ragazzo è stato immediatamente immobilizzato da un altro insenante e da due collaboratori scolastici, che poi hanno atteso l’arrivo dei carabinieri. Il ragazzo, come riportano i testimoni, indossava un paio di pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta ‘vendetta’. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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