Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un accordo con l’Iran potrebbe essere raggiunto entro la fine del mese, mostrando ottimismo sui negoziati. Contestualmente, è stato annunciato l’invio di altri 10.000 soldati, mentre si avvicinano le possibili conclusioni di una crisi che coinvolge le parti. La situazione rimane in evoluzione, con segnali di progressi nelle trattative e un aumento della presenza militare nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ottimismo sui negoziati: “Guerra quasi finita”. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a mostrarsi fiducioso sulla crisi con l’Iran, dichiarando che la guerra sarebbe ormai “quasi conclusa” e che un accordo potrebbe essere raggiunto entro la fine del mese. Le sue parole arrivano mentre si avvicina la scadenza della tregua fissata per il 21 aprile, un momento decisivo per capire se si arriverà a una soluzione diplomatica. Rafforzamento militare per aumentare la pressione. Nonostante i segnali di apertura, Washington non allenta la tensione. Trump ha infatti deciso di inviare altri 10.000 soldati nella regione, una scelta che punta a rafforzare la pressione sull’Iran.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump: accordo con l’Iran vicino, ma arrivano altri 10 mila soldati

Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale”

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