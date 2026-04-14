L’Inter ha stabilito un prezzo per il difensore francese, che gioca nel club friulano. La scadenza del contratto del calciatore potrebbe influenzare le trattative, secondo quanto riferito. La società nerazzurra valuta anche l’opzione di inserire contropartite nella trattativa. Al momento, non sono state rese note ufficialmente le modalità di un eventuale acquisto.

di Lorenzo Vezzaro Solet Inter, la valutazione dei friulani per il difensore francese: l’Inter punta al ribasso o all’inserimento di contropartite. Si prospetta un’estate di grandi cambiamenti in casa nerazzurra. Uno dei reparti che subiranno più mutamenti è sicuramente quello difensivo, dove la necessità di abbassare l’età media è diventata una priorità assoluta. Con De Vrij, Acerbi e Darmian che quasi sicuramente lasceranno Milano a fine stagione, la dirigenza ha bisogno di innesti giovani e pronti. In cima alla lista dei desideri per la difesa del futuro c’è Oumar Solet, centrale di proprietà dell’Udinese che ha stregato gli osservatori per strapotere fisico e personalità.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Solet Inter, l’Udinese fissa il prezzo, ma la scadenza del contratto aiuta Marotta

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