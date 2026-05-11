Welfare Pedemontana Sociale supera gli 8 milioni | più servizi ai fragili

Il progetto Pedemontana Sociale ha raggiunto oltre otto milioni di euro destinati ai servizi di welfare dedicati alle persone fragili. Di questi, 1,4 milioni sono stati raccolti attraverso finanziamenti aggiuntivi. Dal 2008, il numero di minori assistiti è più che raddoppiato, evidenziando un aumento delle attività e delle risorse dedicate a questa fascia di popolazione. La crescita del budget e delle assistenze riflette un incremento delle iniziative di supporto.

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? Domande chiave Come sono stati reperiti 1,4 milioni di euro extra per il welfare?. Perché il numero di minori assistiti è raddoppiato dal 2008?. Chi finanzia i nuovi servizi senza gravare sulle casse dei Comuni?. Come influirà l'aumento della fragilità sociale sui bilanci del 2026?.? In Breve 1,4 milioni euro intercettati tramite bandi statali, regionali e Fondazione Cariparma.. Utenti assistiti saliti a 2.755 rispetto ai 1.412 del 2008.. Trasferimenti dai Comuni stabili a 5,1 milioni di euro nel 2025.. Fabio Garagnani e Maristella Galli hanno presentato i dati a Traversetolo.. Il bilancio consuntivo 2025 di Pedemontana Sociale ha superato per la prima volta gli 8 milioni di euro, garantendo nuovi servizi ai cittadini fragili senza gravare sulle casse dei Comuni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Welfare, Pedemontana Sociale supera gli 8 milioni: più servizi ai fragili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pedemontana Sociale, approvato il consuntivo 2025: oltre 8 milioni per il welfarePiù servizi e progetti per supportare i cittadini più fragili, a fronte di trasferimenti da parte dei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense... Vittimberga (Inps): “AI per un welfare più accessibile, da semplificazione a servizi proattivi”(Adnkronos) – “Stiamo utilizzando l’intelligenza artificiale per rendere il welfare più accessibile, comprensibile e vicino ai cittadini”.