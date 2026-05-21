La svolta dei Buoni Servizio | la Regione Calabria mette in campo 9,5 milioni per le fasce più fragili

La Regione Calabria ha annunciato un investimento di 9,5 milioni di euro destinato alle fasce più fragili della popolazione. Questa somma si aggiunge ai fondi ordinari senza riduzioni, grazie a un’accelerazione nell’utilizzo delle risorse europee. L’obiettivo è sostenere le persone che si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità, garantendo loro un supporto più tempestivo ed efficace. La decisione mira a rafforzare i servizi sociali senza modificare le risorse già previste a livello regionale.

Non un euro in meno sui fondi ordinari, ma un’accelerazione senza precedenti grazie alle risorse europee per proteggere chi è più fragile. La Regione Calabria cambia passo nelle politiche di inclusione e scommette su un welfare della presenza e della dignità, capace di anticipare il bisogno prima. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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