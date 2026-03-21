Gabriele Bonci, pizzaiolo romano, ha pubblicato il libro intitolato La mia pizza in teglia, che raccoglie ricette tradizionali e creative. Tra le pagine si trovano due ricette di impasti che si possono provare subito, entrambe illustrate come esempi della sua abilità nel preparare la pizza in teglia. Il volume si presenta come un’ulteriore conferma delle sue competenze.

L ’impasto perfetto. Il romano Gabriele Bonci ne è maestro: La mia pizza in teglia (DeAgostini) è l’ennesima conferma. E non solo per le ricette, tradizionali eo creative, una più squisita dell’altra. La ricetta della pizza di farina integrale con pomodoro e salame di Varzi Dop X Anche e soprattutto per la sapienza con cui spiega, passo passo, gli impasti, dai più complessi ai più semplici e veloci. Seguite le lezioni! Leggi anche › Giornata Mondiale della pizza: gli accorgimenti per salvare salute e tradizione Pizza con la cipolla di Gabriele Bonci. Ingredienti x una teglia 30×30 cm 500 g impasto (per 2 kg di impasto “direttissimo”: 1 kg di... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’impasto perfetto. Il romano Gabriele Bonci ne è maestro: "La mia pizza in teglia" ne è l’ennesima conferma. E non solo per le ricette, tradizionali e/o creative, una più squisita dell’altra. Eccone due da provare subito

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