Torino Inter gli straordinari numeri di Dimarco | non solo i due assist! L’esterno si conferma il migliore in Serie A

Durante la partita tra Torino e Inter, l’esterno nerazzurro ha registrato numeri che vanno oltre i due assist, confermandosi come uno dei giocatori più performanti della stagione in Serie A. I dati ufficiali mostrano un rendimento superiore alla media, evidenziando un contributo significativo in fase offensiva e nella manovra della squadra. La sua prestazione si inserisce in un quadro di continui miglioramenti rispetto alle stagioni precedenti.

Inter News 24 Torino Inter, i numeri di Dimarco confermano l’incredibile annata dell’esterno nerazzurro: ecco tutti i dati. Federico Dimarco si conferma il vero fattore aggiunto nello scacchiere tattico di Cristian Chivu. Nella sfida di ieri contro il Torino, l’esterno nerazzurro ha messo a referto una prestazione monumentale in 80 minuti di gioco, agendo da vero e proprio regista aggiunto. Con ben 61 palloni toccati, Dimarco ha dettato i tempi della manovra, dimostrando una precisione chirurgica con il 91% di passaggi riusciti (41 su 45). La sua capacità di leggere il gioco lo ha portato a creare 2 grandi occasioni da rete, confermando un valore di xA (Assist previsti) di 0.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter, gli straordinari numeri di Dimarco: non solo i due assist! L’esterno si conferma il migliore in Serie A Notizie correlate Dimarco Inter, l’esterno insegue il record del Papo Gomez! I numeriCalciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a... Torino-Inter 2-2, le pagelle: Dimarco (7) record di assist, Simeone (7) accende i granata, Thuram (6,5) è tornato, Bonny (5)L'Inter pareggia 2-2 sul campo del Torino e rallenta nella corsa verso l'aritmetica vittoria dello scudetto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torino-Inter 2-2 pagelle: Carlos Augusto rovina tutto, granata rimonta eccezionale nel finale; Torino-Inter, sfida da brividi all’Olimpico: i granata cercano l’impresa, i nerazzurri vedono lo Scudetto; Chivu: Davano l'Inter per finita ed eccoci qui. Amo da morire questi ragazzi e me li tengo stretti; Torino-Inter 2-2: pagelle, tabellino e le parole di D’Aversa. Torino-Inter 2-2, risultato finale della partita di Serie A: Simeone e Vlasic fermano i nerazzurri, gli highlightsLa diretta live di Torino-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Diretta | Torino Inter (risultato finale 2-2): Vlasic su rigore! (Serie A, 26 aprile 2026)Presentazione della diretta Torino Inter, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net Torino-Inter 2-2, Simeone e Vlasic firmano la rimonta granata. Chivu ad una vittoria dallo scudetto x.com #TorinoInter 2-2: #Inter a una vittoria dallo scudetto! Le parole di #Marotta. Terzo tempo e pagelle, commenti e interviste su #InterFanTV: - facebook.com facebook