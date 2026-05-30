Sono stati raccolti almeno 14.000 euro per le vittime della strage lungo la via Emilia a Modena. I soldi saranno destinati alle spese mediche delle persone coinvolte. Diverse donazioni sono arrivate dall’estero, anche tramite enti e individui che hanno inviato contributi internazionali. Le modalità di distribuzione dei fondi e l’identità dei donatori esteri non sono state ancora rese note ufficialmente.

? Punti chiave Come verranno gestiti i fondi raccolti per le spese mediche?. Chi sono i soggetti che hanno inviato donazioni dall'estero?. Come interverrà la Fondazione regionale per il supporto psicologico?. Quali sono le modalità per effettuare un contributo al fondo comunale?.? In Breve Oltre 150 donazioni raccolte tramite conto Unicredit intestato al Comune di Modena.. Contributi internazionali giunti da Lussemburgo e Riyadh in Arabia Saudita.. Donazioni singole da 5 euro fino a 5 mila euro da aziende e scuole.. Fondazione vittime di reato Emilia-Romagna attiva per spese sanitarie e psicoterapeutiche.. Quattordicimila euro raccolti per le vittime della strage di via Emilia Centro a Modena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage di Modena: già 14mila euro per le vittime della via Emilia

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