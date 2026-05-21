Strage in via Emilia il Comune di Modena attiva un conto per le donazioni destinate ai feriti
Il Comune di Modena ha aperto un conto corrente dedicato alle donazioni per le vittime dell’episodio avvenuto sabato 16 maggio nel centro storico della città. Le risorse raccolte saranno destinate ai feriti e alle loro famiglie per coprire eventuali spese future. La decisione segue quanto comunicato dall’amministrazione comunale, che ha precisato che i fondi serviranno a sostenere le necessità delle persone coinvolte nell’atto criminale. Nessuna altra informazione sulle modalità di donazione o sui numeri specifici è stata ancora diffusa.
Il Comune di Modena ha attivato un conto corrente per raccogliere fondi da destinare alle vittime dell’atto criminale di sabato 16 maggio in centro storico a Modena e alle loro famiglie in tutte le necessità che emergeranno.Iscriviti al canale Whatsapp di ModenaTodayL’iniziativa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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