Strage in via Emilia il Comune di Modena attiva un conto per le donazioni destinate ai feriti

Da modenatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Modena ha aperto un conto corrente dedicato alle donazioni per le vittime dell’episodio avvenuto sabato 16 maggio nel centro storico della città. Le risorse raccolte saranno destinate ai feriti e alle loro famiglie per coprire eventuali spese future. La decisione segue quanto comunicato dall’amministrazione comunale, che ha precisato che i fondi serviranno a sostenere le necessità delle persone coinvolte nell’atto criminale. Nessuna altra informazione sulle modalità di donazione o sui numeri specifici è stata ancora diffusa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Comune di Modena ha attivato un conto corrente per raccogliere fondi da destinare alle vittime dell’atto criminale di sabato 16 maggio in centro storico a Modena e alle loro famiglie in tutte le necessità che emergeranno.Iscriviti al canale Whatsapp di ModenaTodayL’iniziativa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Capodanno 2026 a Napoli, fuochi d'artificio in tutta la città per salutare il 2025

Video Capodanno 2026 a Napoli, fuochi d'artificio in tutta la città per salutare il 2025

Sullo stesso argomento

Strage Modena, Mattarella e Meloni dai feriti, attentatore El Koudri si avvale della facoltà di non rispondere ai pmIl bilancio dell’investimento in via Emilia è gravissimo: otto feriti, cinque donne e tre uomini, quattro dei quali in condizioni critiche.

Modena, Mattarella e Meloni in ospedale dai feriti | Il Presidente ai medici di Modena: "Grazie per quello che fate" | El Koudri non risponde ai pmIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato, insieme alla premier Giorgia Meloni, all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di...

comune di modena strage in via emiliaModena, l'auto lanciata sulla folla in via Emilia: Voleva uccidere tutti. Amputate le gambe a una donnaÈ successo in centro a Modena, lungo via Emilia. Alla guida un uomo di 31 anni di nome Salim El Koudri: è stato arrestato per strage. Ricoverati in ospedali 8 feriti, di cui due gravissimi ... corriere.it

comune di modena strage in via emiliaStrage di Modena, il fratello di una vittima a El Koudri: Perché l'hai fatto?La sorella sta lottando per la vita all'ospedale Maggiore di Bologna: Era in bici, è stata la prima a essere travolta ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web