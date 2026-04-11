Storie al bivio oggi sabato 11 aprile | gli ospiti di Monica Setta

Oggi, sabato 11 aprile, alle 15.30, torna su Rai2 il programma “Storie al bivio” condotto da Monica Setta. L’episodio prevede nuovi interventi e testimonianze di ospiti che si raccontano davanti alla telecamera. La trasmissione affronta temi di attualità e scelte di vita, offrendo uno spazio per confronti e riflessioni. L’appuntamento si inserisce nella programmazione pomeridiana della rete pubblica.

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