Storie al bivio oggi sabato 11 aprile | gli ospiti di Monica Setta

Da webmagazine24.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 11 aprile, alle 15.30, torna su Rai2 il programma “Storie al bivio” condotto da Monica Setta. L’episodio prevede nuovi interventi e testimonianze di ospiti che si raccontano davanti alla telecamera. La trasmissione affronta temi di attualità e scelte di vita, offrendo uno spazio per confronti e riflessioni. L’appuntamento si inserisce nella programmazione pomeridiana della rete pubblica.

(Adnkronos) – Storie al bivio torna oggi, sabato 11 aprile, alle 15.30 su Rai2 con un nuovo appuntamento. Tra gli ospiti della puntata: Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Pietro Delle Piane, Miriana Trevisan e Patrizia Rossetti. Enzo Paolo ribadisce il suo 'no' all'ingresso di Carmen nella casa del Grande Fratello. Non riesce a stare lontano dalla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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