Stop destroying videogames la battaglia dei gamer in Ue contro i colossi dei videogiochi | Noi paghiamo loro spengono i server

I giocatori europei hanno lanciato una campagna contro le grandi aziende di videogiochi, accusandole di spegnere i server e rendere inutilizzabili i giochi acquistati in passato. Molti utenti segnalano di aver reinstallato titoli vecchi e di averli trovati non funzionanti, nonostante abbiano pagato per averli. La protesta si concentra sulla perdita di accesso a contenuti e funzionalità per colpa delle decisioni delle compagnie di interrompere i servizi online.

Hai comprato un videogioco qualche anno fa, lo reinstalli sul tuo computer o sulla console, e non funziona. Non per un guasto o per un errore tecnico, semplicemente perché quel gioco non esiste più. I server sono stati spenti, l’infrastruttura è stata disattivata e quel prodotto che hai acquistato non è più utilizzabile. Questa esperienza, impensabile fino a una o due generazioni fa, è diventata la normalità con cui sono costretti a fare i conti gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo. Ed è proprio per smontare questo meccanismo che c’è una battaglia politica in corso in Europa. Più di un milione di firme raccolte. La mobilitazione, come spesso accade su questi temi, nasce dal basso. 🔗 Leggi su Open.online

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Stop Killing Games: The Historic EU Battle to Save Digital Ownership

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