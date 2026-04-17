Dopo le dichiarazioni di Donald Trump rivolte alla premier italiana, quest’ultima ha scelto di non rispondere pubblicamente, forse per evitare di alimentare ulteriormente lo scontro. Trump aveva affermato che l’Italia non si era dimostrata presente per gli Stati Uniti, aggiungendo che gli Stati Uniti non si sarebbero impegnati a loro volta nei confronti dell’Italia. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato discussioni sull’eventuale ripercussione nei rapporti tra i due paesi.

Dopo le bordate di Donald Trump contro Giorgia Meloni, la premier ha deciso di non controbattere, forse nella speranza di ricucire uno strappo arrivato all’improvviso e che rischia di causarle non pochi problemi. Peccato che, se questo era l’intento, si può dire che sia del tutto fallito. Il tycoon, infatti, ha scelto la linea dura e, nelle ultime ore, è tornato a rincarare la dose con un post al vetriolo sul social Truth in cui, linkando un articolo del Guardian sul no italiano all’uso della base di Sigonella, ha affermato che “l’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro!”. Evidentemente il rifiuto italiano, arrivato soltanto...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump rincara la dose contro Meloni: “L’Italia non c’è stata per noi e noi non ci saremo per loro”

Di Bella: “Giorgia Meloni si è mangiata il suo partito…come Trump”

Notizie correlate

Leggi anche: Trump: : "L'Italia non c'è stata per noi, noi non ci saremo per loro". Meloni incontra Zelensky a Palazzo Chigi

Trump attacca ancora Meloni: “L’Italia non c’è stata per noi, non ci saremo per loro”Si tratta solo dell’ultimo di una serie di duri attacchi diretti da Trump alla leader di FdI.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: TG5: Trump rincara la dose contro il Papa e Meloni Video; Il Papa: Dio non sta coi prepotenti. Trump rincara la dose: Non sa cosa succede in Iran; Trump e l'attacco a Papa Leone XIV, Vance rincara la dose: Vaticano si attenga alle questioni morali; Trump rincara la dose per Meloni e il Papa: Schlein difende la presidente del Consiglio.

Trump rincara la dose contro Giorgia Meloni: Non abbiamo più lo stesso rapportoNuove parole di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni dopo l'attacco delle scorse ore. Ecco il commento del tycoon. newsmondo.it

Il Papa: Dio non sta coi prepotenti. Trump rincara la dose: Non sa cosa succede in IranAnche il vicepresidente Usa muove critiche verso il Santo Padre, sia pure non citandolo. In Italia tutti compatti a difesa del pontefice. Ma Trump torna ad attaccarlo: Non capisce, non ha idea di ciò ... msn.com

Guerra, Trump rincara la dose: “Qualcuno dica al Papa che l’Iran ha ucciso 42 mila innocenti”. Gli Usa: “Controllo totale di Hormuz” – LIVE ift.tt/scgGCRZ x.com

Il vicepresidente Usa rincara la dose dopo le dichiarazioni di Trump. VIDEO - facebook.com facebook