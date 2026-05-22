Videogiochi licenze e server | l' Ue discute i diritti sui beni digitali
Nella plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo si è discusso di questioni legate ai videogiochi, alle licenze e ai server. La discussione si concentra sulla presenza e sulla disponibilità dei giochi digitali, con particolare attenzione ai casi in cui alcuni titoli scompaiono o diventano inaccessibili. La discussione riguarda anche i diritti sui beni digitali e le modalità di gestione delle licenze, con un focus sui problemi legati alla conservazione e alla fruibilità dei contenuti digitali nel tempo.
(Adnkronos) - La battaglia contro i videogiochi che “spariscono” è arrivata nella plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Gli eurodeputati hanno discusso l'iniziativa dei cittadini europei “Stop Destroying Videogames”, versione istituzionale della campagna nota online come “Stop Killing Games”. Il tema sembra da gamer, ma la domanda è molto più ampia: che cosa compra davvero un consumatore quando acquista un prodotto digitale? Un bene, una licenza, un accesso che può essere revocato da remoto? L'obiettivo dell'iniziativa è impedire che videogiochi venduti o concessi in licenza ai consumatori europei vengano resi ingiocabili da remoto quando l'editore decide di interrompere il supporto, per esempio spegnendo i server. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Your Playstation Games Might Stop Working DRM Update
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