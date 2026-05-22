Videogiochi licenze e server | l' Ue discute i diritti sui beni digitali

Nella plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo si è discusso di questioni legate ai videogiochi, alle licenze e ai server. La discussione si concentra sulla presenza e sulla disponibilità dei giochi digitali, con particolare attenzione ai casi in cui alcuni titoli scompaiono o diventano inaccessibili. La discussione riguarda anche i diritti sui beni digitali e le modalità di gestione delle licenze, con un focus sui problemi legati alla conservazione e alla fruibilità dei contenuti digitali nel tempo.

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